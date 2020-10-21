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Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в РФ

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Министерство сельского хозяйства России в целях стабилизации цен на внутреннем рынке может ввести квоту на импорт сахара в страну. Об этом в среду, 21 октября, говорится в сообщении министерства.

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«По итогам окончания сбора урожая сахарной свеклы Минсельхоз России планирует рассмотреть применение дополнительных мер регулирования. Возможно введение квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это позволит «не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке».

Цена на сахар в России выросла в два раза, напоминает телеканал «360». Кроме этого в ближайшее время может возникнуть дефицит этого продукта, так как урожай сахарной свеклы в этом году значительно меньше, чем в предыдущих. Недостаток будет компенсироваться импортом из соседних стран. В магазинах дефицита не будет, но продукт вырастет в цене, поясняет телеканал.

Накануне компания «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков, сообщила о подорожании подсолнечного масла. В России за неделю она выросла до 74 175 рублей за 1 т. Кроме того, эксперты зафиксировали увеличение стоимости подсолнечника.

В тот же день Минсельхоз РФ сообщил, что дефицита подсолнечного масла в России не ожидается, объемов производства хватит для обеспечения рынка страны и для наращивания экспорта.

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