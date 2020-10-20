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Минсельхоз РФ опроверг возможность дефицита подсолнечного масла

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Дефицита подсолнечного масла в России не ожидается, объемов производства хватит для обеспечения рынка страны и для наращивания экспорта. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

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«Министерство не прогнозирует дефицита подсолнечного масла, объемов его производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта. По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%», — говорится в сообщении ведомства, пишет «РИА Новости».

В Минсельхозе отметили, что ведомство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Также оперативно выявляются факты необоснованного завышения цен. Они прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой.

Ранее во вторник компания «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков, сообщила, что цена подсолнечного масла в России за неделю выросла до 74 175 рублей за 1 т. Кроме того, эксперты зафиксировали увеличение стоимости подсолнечника.

Причиной роста котировок называют скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.

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