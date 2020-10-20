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В России рекордно подорожало подсолнечное масло

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Цена подсолнечного масла в России за неделю выросла до 74 175 руб./т, тем самым обновив свой недавний рекорд в 71 тыс. руб./т. Об этом говорится в сообщении компании «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков.

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По данным экспертов, на прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло выросли в среднем на 6,6% «до нового рекордного уровня в 74 175 руб./т», передает ТАСС.

Кроме того, эксперты зафиксировали увеличение стоимости подсолнечника.

«Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1375 рублей, до 30 875 руб./ т (без НДС)», — сообщили аналитики.

По их данным, причиной роста котировок стал скачок экспортных цен на масло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели. Как отметили в компании, многие переработчики во второй половине недели начали активно поднимать цены, которые в итоге выросли на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. руб./т.

Ранее сообщалось, что на второй неделе сентября экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года. По итогам недели котировки на пшеницу с уровнем протеина 12,5% повысились на $8 — до $222 за тонну.

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