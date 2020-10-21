Минобороны Азербайджана заявило об отступлении сил Армении на юге Карабаха

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались в ночь на среду с различной интенсивностью, в результате ударов Баку армянские войска отступили на южном направлении в Джебраильском и Губадлинском районах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале минобороны Азербайджана 21 октября.

«В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии», — отмечают в ведомстве.

По данным министерства, «обороняющиеся подразделения 18-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил Армении были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике».

Отмечается, что в боях были выведены из строя три артиллерийские установки, несколько минометов и три грузовых автомобиля с личным составом. «Азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку на всей протяженности фронта», — добавили в минобороны.

Кроме того, по данным азербайджанского оборонного ведомства, ВС Армении утром в среду возобновили обстрел Тертерского района.

Накануне представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские вооруженные силы в операции против Нагорного Карабаха не добились успеха и возобновили атаки на северном и южном направлении.

По словам Ованнисяна, упорные бои шли на южном фланге. Там армянские силы остановили несколько атак и отбросили его на исходные позиции.

В свою очередь минобороны Азербайджана написало в Twitter об уничтожении двух танков Т-72, четырех РСЗО БМ-21 «Град», одной гаубицы Д-30 и пяти автомашин противника. Также говорилось о ликвидации в ходе боев на Губадлинском направлении армянских вооруженных подразделений и беспилотника в Геранбойском районе.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве, Баку и Ереван условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Стороны продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирного населения.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но через несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, заявив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.