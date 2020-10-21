Адвокат Трампа обвинил сына Байдена в хранении фото несовершеннолетних

В ноутбуке сына кандидата на пост главы США Джо Байдена от Демократической партии Хантера Байдена нашли фотографии сексуального характера, на которых запечатлены несовершеннолетние. Об этом заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Во вторник в эфире программы телеканала Newsmax TV адвокат сообщил, что на этой неделе он встретился с полицией Делавэра по поводу «шокирующих материалов, обнаруженных на предполагаемом жестком диске Хантера Байдена».

Он представил материалы из переписки Байдена-младшего с его отцом. Предположительно, Хантер Байден сообщал отцу, что его сводная сестра жаловалась на его общение с некой 14-летней девочкой, которая в тот момент была в обнаженном виде.

Джулиани также утверждал, что на жестком диске Хантера Байдена было множество фотографий несовершеннолетних девочек. Все материалы переданы полиции, подчеркнул адвокат Трампа.

14 октября, компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты The New York Post, в которой содержалась информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства компании Burisma Вадимом Пожарским.

В Facebook заявили, что «эта история» должна быть проверена партнерами компаниями.

В New York Post, в свою очередь, уточнили, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности нескольких писем 2014 и 2015 годов. Одно письмо было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma — в нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был президентом администрации американского лидера Барака Обамы.

Эти письма якобы могли взять сотрудники издания из ноутбука, оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.