Тропический шторм «Эпсилон» в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Эпсилон», который сформировался в Атлантическом океане, усилился до урагана. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами во вторник, 20 октября.

По данным метеорологов, максимальная скорость ветра внутри погодного явления достигает около 33 м/с, скорость движения урагана составляет более 20 км/ч. На данный момент он движется в сторону Бермудских островов.

Побережье американского штата Луизиана в пятницу, 9 октября, оказалось под ударом урагана «Дельта». В некоторых южных частях региона наблюдаются разрушительные ветра и штормовой прилив. В результате урагана погибло два человека.

Ранее, 8 октября, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближением урагана «Дельта».

Тропический шторм «Дельта» сформировался в Атлантическом океане в понедельник, 5 октября. Позднее он усилился до урагана четвертой категории и обрушился на мексиканский полуостров Юкатан.