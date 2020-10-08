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Трамп объявил режим ЧС в Луизиане из-за приближения урагана «Дельта»

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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближением урагана «Дельта». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что американский лидер распорядился об оказании федеральной помощи, чтобы дополнить усилия властей штата и местных властей по реагированию на чрезвычайные условия, возникшие в результате урагана, который начался 6 октября и продолжается на данный момент.

Ранее 7 октября сообщалось, что центр урагана «Дельта» пересек полуостров и вышел в Мексиканский залив. Ранее стихия обрушилась на штат Кинтана-Роо на северо-восточном побережье Мексики.

Как сообщили в Национальной комиссии по водным ресурсам, в 13:00 по местному времени 7 октября (21:00 мск) центр урагана «Дельта», мощность которого снизилась до второй категории, находился в Мексиканском заливе в 45 км северо-западнее Дзилама.

Как сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами на своем сайте, ураган «Дельта» приблизился к побережью американских штатов Луизиана и Флорида. Скорость ветра внутри погодного явления достигает 40 м/с.

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