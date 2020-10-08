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Ураган «Дельта» пересек полуостров Юкатан и вышел в Мексиканский залив

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Мексиканские синоптики сообщили, что центр урагана «Дельта», который ранним утром 7 октября ударил по карибскому побережью страны, пересек полуостров и вышел в Мексиканский залив.

Как сообщили в Национальной комиссии по водным ресурсам, в 13:00 по местному времени 7 октября (21:00 мск) центр урагана «Дельта», мощность которого снизилась до второй категории, находился в Мексиканском заливе в 45 км северо-западнее Дзилама, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что уровень тревоги на полуострове понижен, однако вероятность сильных осадков в регионе остается. Прошедший ураган оставил без света 376 тыс. человек на Юкатане. Подачу энергии пока восстановили для трети жителей.

Кроме того, власти штата Кинтана-Роо, на который пришелся основной удар стихии, сообщили, что пострадавших и жертв в результате урагана нет. При этом для 19 пострадавших муниципалитетов правительство запросило введения режима ЧС. На помощь местным жителям также направлены более 10 тыс. военнослужащих.

Также на сайте штата сообщается, что ураган нанес минимальный ущерб, такой как падение деревьев и электрических столбов. Ущерб городской или туристической инфраструктуре нанесен не был.

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