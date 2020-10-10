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Ураган «Дельта» обрушился на побережье штата Луизиана

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Побережье американского штата Луизиана в пятницу, 9 октября, оказалось под ударом урагана второй категории «Дельта», сообщает на своей странице в Twitter Национальный центр США по слежению за ураганами.

Отмечается, что стихия обрушилась на побережье около населенного пункта Креол.

В некоторых южных частях Луизианы наблюдаются разрушительные ветра и штормовой прилив.

По имеющимся данным, «Дельта» движется в северо-восточном направлении со скоростью 22,5 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает почти 169 км/ч.

Ранее, 8 октября, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближением урагана «Дельта».

Тропический шторм «Дельта» сформировался в Атлантическом океане в понедельник, 5 октября. Позднее он усилился до урагана четвертой категории.

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