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Жертвами циклона «Дельта» в Луизиане стали два человека

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Два жителя американского штата Луизиана погибли из-за урагана «Дельта», который ослаб до циклона, сообщает местный департамент здравоохранения в воскресенье, 11 октября.

По его информации, 86-летний мужчина скончался после заправки топливом генератора в сарае, который затем загорелся. Также погибла 70-летняя женщина. Она умерла в пожаре, возникшем из-за утечки бытового газа, которая произошла в связи со стихией, передает The Sun.

Как сообщают метеорологи, циклон движется на северо-восток со скоростью около 14 км/ч.

Стихия оставила без электричества почти 260 тыс. потребителей в штате Луизиана. В соседних Техасе и Миссисипи без света остаются более 45 и 21 тыс. потребителей соответственно.

Побережье американского штата Луизиана в пятницу, 9 октября, оказалось под ударом урагана «Дельта». В некоторых южных частях региона наблюдаются разрушительные ветра и штормовой прилив.

Ранее, 8 октября, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближением урагана «Дельта».

Тропический шторм «Дельта» сформировался в Атлантическом океане в понедельник, 5 октября. Позднее он усилился до урагана четвертой категории и обрушился на мексиканский полуостров Юкатан.

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