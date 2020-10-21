Трамп пригрозил опубликовать свое интервью CBS до эфира «ради точности»

Президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, опубликовать ли свое интервью, данное каналу CBS, до его выхода в эфир. Сделать это он намеревается «ради большей точности».

«Я рад сообщить, что ради сохранения точности репортажа я думаю над тем, чтобы опубликовать мое интервью с Лесли Стол из 60 Minutes до выхода в эфир! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое лживое и необъективное интервью», — написал глава государства в своем Twitter. При этом Трамп предложил сравнить «это ужасное вторжение в выборы» с недавними интервью «сонного Джо Байдена».

Программа CBS 60 Minutes с участием американского лидера должна выйти в эфир в предстоящее воскресенье.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что во время записи интервью во вторник Трамп прервал его и заявил, что материала для программы уже достаточно.

20 октября Трамп обвинил кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена во лжи и грязной политической игре. По его словам, Байден гораздо хуже, чем кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, потому что она «была гораздо умнее Байдена».

22 октября в городе Нашвилл, штат Теннесси пройдут дебаты Трампа и Байдена. Они продлятся полтора часа без перерыва на рекламу. На каждую тему будет отведено 15 минут. У оппонентов будет по две минуты на ответ модератора, во время которых микрофон другого участника будет отключен, оставшееся на тему время отводится на ответные реплики или ответы на дополнительные вопросы.

Выборы в США пройдут 3 ноября.