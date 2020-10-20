Трамп обвинил Байдена в ведении грязной политической игры

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден часто лжет и ведет грязную политическую игру, заявил его соперник, действующий глава государства Дональд Трамп. Его интервью во вторник, 20 октября, транслирует телеканал Fox News.

«Он [Байден] лжет, и лжет часто. Он выступает с безумными заявлениями и считает, что избиратели ему поверят», — заявил он.

По словам Трампа, Байден гораздо хуже, чем кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, потому что она «была гораздо умнее Байдена».

«Все они играют грязно», — добавил он.

22 октября в городе Нашвилл, штат Теннесси пройдут дебаты Трампа и Байдена. Они продлятся полтора часа без перерыва на рекламу. На каждую тему будет отведено 15 минут. У оппонентов будет по две минуты на ответ модератора, оставшееся на тему время отводится на ответные реплики или ответы на дополнительные вопросы. Модератор следит за тем, чтобы время распределялось равномерно. Республиканец Трамп и демократ Байден обсудят борьбу с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной. Этот перечень может быть дополнен в зависимости от последних новостей внутренней и внешней политики.

Выборы в США пройдут 3 ноября.

15 октября должны были состояться вторые очные дебаты кандидатов на пост президента США, однако Трамп отказался от участия, узнав, что их решено проводить в онлайн-формате.

Причиной такого решения организаторы назвали факт того, что глава Белого дома в начале октября лечился от COVID-19. В итоге политики провели отдельные встречи с избирателями: Трамп в Майами, а Байден в Филадельфии.