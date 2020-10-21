Психолог рассказала о теряющих шансы построить семью российских мужчинах

Мужчины, которые до 40 лет не обзавелись семьей, потом делают это с трудом. Почему именно этот возраст становится критическим, в интервью радио Sputnik рассказала семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.

По словам специалиста, в среднем после 35 лет постепенно меняется гормональный фон, мужчины перестраиваются на зрелость, и это имеет свои последствия.

«С психологической точки зрения люди становятся более ригидны, они уже не хотят экспериментировать», — отметила Панфилова.

Психолог пояснила, что мужчины до 35 открыты для нового опыта и легче относятся к ошибкам, понимая, что есть возможность их исправить. В более зрелом возрасте они уже начинают опасаться решительных шагов, у них уже складывается определенный образ жизни, и его не хочется менять.

«Чем ближе к 40 годам, тем меньше ошибок хочет допускать мужчина. Он уже не хочет никаких экспериментов. Если он до этого времени не создал семью, то ему уже страшно экспериментировать. К этому возрасту у человека уже появились привычки, от которых ему сложно избавиться, и он не стремится от них избавиться. Если женщина согласна вписаться в жизнь этого мужчины, то он будет с ней жить вместе, но не факт, что женится», — рассказала Панфилова.

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