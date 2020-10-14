Психолог раскрыл способ обретения уверенности и решительности

Психолог Михаил Хорс в беседе с ИА Nation News во вторник, 13 октября, рассказал, как обрести уверенность в себе и решительность.

По словам специалиста, нерешительность может быть следствием перфекционизма — желания принимать только верные решения. Чтобы бороться с этим, необходимо «разрешить себе делать ошибки». Психолог уточнил, что нерешительность обычно идет из семьи, в которой принято говорить, что четверка — это плохая оценка. Таким образом страх ошибиться переходит и во взрослую жизнь.

«Чтобы преодолеть этот излишний неврастенический перфекционизм, нужно прописывать фразы: «жизнь может быть не такой, как я хочу», «то, что я хочу, необязательно хорошо», — цитирует Хорса телеканал «360».

По его словам, спокойное отношение к собственным ошибкам поможет с этим справиться, поскольку, когда человек принимает реальность, ему становится проще принимать решения.

4 октября эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова рассказала о провоцирующих агрессию фразах. По ее словам, в категорию подавляющих речевых микроманипуляций входит сравнение с другим человеком, который якобы превосходит собеседника в чем-либо, или манипуляции с давлением на совесть и на жалость.