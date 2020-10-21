Россияне отметили положительное изменение внешнего облика городов

Большинство российских граждан считают, что за последние два-три года внешний вид их города или населенного пункта изменился в лучшую сторону. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа».

Согласно исследованию, 75% респондентов полагают, что их город или населенный пункт очень комфортен для них и их семьи, еще 24% опрошенных считают, что город скорее или совсем неудобен, остальные дать ответ затруднились.

Кроме того, 72% граждан отметили, что облик их города или населенного пункта улучшился, 17% респондентов считают, что облик не изменился, а 9% заявили, что стало хуже.

Как пишет «РИА Новости», среди раздражающих факторов большинство (41%) называли небольшую возможность найти подходящую работу, 32% опрошенных указали на дефицит социальных сервисов, в том числе медицины и детских садов.

На упадок местной экономики пожаловались 31% участников, 29% заявили о плохом состоянии городской инфраструктуры, еще 28% опрошенных назвали раздражающим фактором плохую экологию и неразвитость транспортной инфраструктуры внутри города.

Также отмечается, что большинство респондентов (82%) чаще удовлетворены состоянием различных объектов города или населенного пункта, 18% придерживаются обратного мнения, свидетельствуют данные опроса.

Среди прочего почти половина респондентов (47%) заявили о необходимости развивать малоэтажное строительство и увеличивать количество частных домов в современных городах, 39% при этом выступили за высотное строительство и компактное расселение жителей.

О переезде в другой город в период ограничений на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции не задумывались 90% респондентов, 9% опрошенных признались, что думали об этом, остальные затруднились дать ответ.

Всероссийский телефонный опрос проводился 6 октября. В нем приняли участие около 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

17 июля стало известно, что в России планируется сохранять исторический облик городов и поселений. Для этого Минстрой разработал законопроект, который вводит требования к архитектурным решениям для всех новых зданий.