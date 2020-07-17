Минстрой предложил законодательно закрепить сохранение исторического облика городов

В России планируется сохранять исторический облик городов и поселений. Для этого Минстрой разработал законопроект, который вводит требования к архитектурным решениям для всех новых зданий. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Нормы действующего законодательства предусматривают обязательные требования к внешнему виду только для объектов культурного наследия или зданий, имеющих охранный статус. Это приводит к хаотичному формированию городской среды и нередко к нарушению исторически сложившегося облика города, рассказали «Известиям» в Минстрое.

Если поправки в Градостроительный кодекс РФ, предложенные ведомством, будут приняты, у региональных властей появится возможность расширить правила землепользования и застройки (ПЗЗ) требованиями к архитектурным решениям.

В частности, могут оговариваться допустимые процент остекления и цветовой спектр фасадов, высота первых этажей, минимальный шаг входов и т.д. Законопроект вводит дополнительный регламент к существующим сегодня ПЗЗ — объемно-пространственный.

В Минкультуры сообщили «Известиям», что законопроект утвержден ведомством в представленной Минстроем редакции. Документ отправлен для рассмотрения на заседании рабочей группы правительства по реализации «регуляторной гильотины».

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Вид и пейзаж: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов