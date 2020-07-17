Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
За сутки в мире выявили 226 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Мир
Группа конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока - 2»
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
Спорт
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Экономика
ФАС предлагает снизить штрафы за завышение стоимости продукции оборонзаказа

Минстрой предложил законодательно закрепить сохранение исторического облика городов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России планируется сохранять исторический облик городов и поселений. Для этого Минстрой разработал законопроект, который вводит требования к архитектурным решениям для всех новых зданий. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Нормы действующего законодательства предусматривают обязательные требования к внешнему виду только для объектов культурного наследия или зданий, имеющих охранный статус. Это приводит к хаотичному формированию городской среды и нередко к нарушению исторически сложившегося облика города, рассказали «Известиям» в Минстрое.

Если поправки в Градостроительный кодекс РФ, предложенные ведомством, будут приняты, у региональных властей появится возможность расширить правила землепользования и застройки (ПЗЗ) требованиями к архитектурным решениям.

В частности, могут оговариваться допустимые процент остекления и цветовой спектр фасадов, высота первых этажей, минимальный шаг входов и т.д. Законопроект вводит дополнительный регламент к существующим сегодня ПЗЗ — объемно-пространственный.

В Минкультуры сообщили «Известиям», что законопроект утвержден ведомством в представленной Минстроем редакции. Документ отправлен для рассмотрения на заседании рабочей группы правительства по реализации «регуляторной гильотины».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вид и пейзаж: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020