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Вратарь «Краснодара» Сафонов повредил плечо в матче Лиги чемпионов

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Вратарь российского футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов получил повреждение плеча в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном».

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Как рассказал нападающий клуба Магомед-Шапи Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ», сейчас футболисты за него очень переживают. Также он добавил, что Сафонов выручил команду, «в принципе как обычно».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру команды против «Ренна» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

По его словам, учитывая трудности, с которыми «Краснодар» столкнулся, ничья является хорошим результатом. Также тренер отметил, что первый тайм был достаточно хорошего содержания, а вот концовку немного отдали соперникам.

«Учитывая, что играли с четырьмя защитниками в составе, я имею ввиду два в обороне и два в атаке на флангах, думаю, результат приемлемый. Молодцы», — заявил телеканалу Мурад Мусаев.

20 октября «Краснодар» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграл вничью с французским «Ренном». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счетом 1:1.

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