Украина построит две базы в Черном море и закупит корабли

Украинские власти намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море и закупить корабли у других государств. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, данные базы нужны Украине и будут ей эксплуатироваться. Он особо подчеркнул, что речь идет не об иностранных базах. Что касается кораблей, то Кравчук заметил, что все страны их покупают, и не нашел причин, почему это не может сделать Киев.

Также Кравчук высказался относительно катеров, которые Украина намерена закупить у Великобритании. По его словам, они будут в два раза быстрее существующих кораблей других государств, в том числе России.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет строительство двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

Также 20 октября депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что если на побережье Черного моря с украинской стороны и появятся военные базы, то строить их будет точно не Украина.