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В Госдуме усомнились в возможностях Украины построить военно-морские базы

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Если на побережье Черного моря с украинской стороны и появятся военные базы, то строить их будет точно не Украина, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко во вторник, 20 октября.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет строительство двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

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Даже если Украина попытается построить базы, делать она будет это на американские деньги, отметил депутат Госдумы.

«Перед тем как заявлять о новых милитаристических проектах жителям страны, измученной гражданской войной, лучше всё хорошо взвесить. Полагаю, что большинство жителей Украины не пожелают строительства базы НАТО», — сказал Козенко.

По его словам, это может вылиться в серьезное общественное противодействие, результатом которого могут стать в том числе и дальнейшие серьезные попытки отдельных областей Украины, не поддерживающих политический курс киевских властей, к самоопределению.

Ранее Зеленский напомнил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. По словам президента, он не позволит сократить финансирование минобороны страны в 2021 году, несмотря на коронавирус.

Согласно исследованию «Перспективы и проблемы в процессе перехода Украины к демократии», опубликованному ранее, 35% опрошенных украинцев считают, что государство движется в неверном направлении.

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