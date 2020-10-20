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Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать из транспорта людей без масок

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пассажиры общественного транспорта могут самостоятельно выталкивать из салонов людей безт средств индивидуальной защиты.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», – сказал Высокинский в прямом эфире E1.RU.

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Он подчеркнул, что ограничения коснулись практически всех. Они затронули учебу, работу, экономическую сферу.

«Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим [в том числе и в общественном транспорте]», – резюмировал Высокинский.

Ранее, 19 октября, пассажир автобуса в Уфе (Башкортостан) нагрубил кондуктору, который попросил мужчину надеть защитную маску в общественном транспорте. После этого кондуктор вызвала наряд полиции, однако мужчина покинул место инцидента.

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