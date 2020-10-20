Пассажир автобуса в Уфе оскорбил кондуктора из-за просьбы надеть маску

Пассажир автобуса в Уфе нагрубил кондуктору, просившему мужчину надеть защитную маску в общественном транспорте. Видео инцидента появилось в социальных сетях во вторник, 20 октября.

В минтрансе Башкирии рассказали «РИА Новости», что инцидент произошел 19 октября на маршруте № 51 на остановке Госцирк в Уфе.

«В салон автобуса зашел пассажир без маски. На просьбы кондуктора надеть индивидуальное средство защиты в виде маски пассажир в грубой форме отказался. Кондуктор, следуя инструкции по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, вызвала наряд полиции, остальные пассажиры были вынуждены пересесть в другой автобус. Пассажир покинул место происшествия», — рассказал собеседник информагентства.

В министерстве подчеркнули, что на входных дверях каждого автобуса ГУП «Башавтотранс» размещена информация о том, что необходимо надевать маску.

Ранее в этот же день суд Зеленоградского района Калининградской области признал законным право сотрудников супермаркета не допускать в магазин покупателей без медицинской маски в период действия ограничительных противоэпидемических мер.

Накануне психолог Павел Жавнеров объяснил, что многие россияне не понимают, для чего именно нужны защитные маски, что, в свою очередь, приводит к негативной реакции. Кроме того, по его мнению, ношение масок пока не вошло у людей в привычку.