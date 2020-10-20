Калининградец не смог в суде наказать магазин за отказ обслужить его без маски

Суд Зеленоградского района Калининградской области признал законным право сотрудников супермаркета не допускать в магазин покупателей без медицинской маски в период действия ограничительных противоэпидемических мер. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба суда.

Такое постановление суд вынес после того, как в инстанцию с иском к ООО «Виктория Балтия» обратился житель Зеленоградска. В мае сотрудники супермаркета отказались обслужить его из-за отсутствия медицинской маски, но предложили приобрести средство индивидуальной защиты у них. Мужчина отказался, а на следующий день повторил попытку пройти в магазин без маски и снова получил отказ.

Гражданин счел незаконными действия сотрудников торговли, и в частности, требования приобрести у них маску, поэтому попросил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Тем не менее в удовлетворении иска было отказано. Представитель ответчика указала, что сотрудники супермаркета действовали в соответствии с региональным законодательством, и отметила, что предлагали истцу маску бесплатно, но он отказался ее надеть.

«Суд пришел к выводу о том, что введение постановлением правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года №134 права торговых организаций недопуска покупателей без средств индивидуальной защиты не противоречит закону РФ «О защите прав потребителей», а призвано обеспечить право покупателей на качество и безопасность товаров, работ и услуг, а также призвано защитить жизнь и здоровье людей при посещении магазинов в условиях неблагополучной эпидситуации», — говорится в сообщении.

Психолог Сергей Ланг 14 октября рассказал о типичных нарушителях масочного режима. В первую группу специалист включил подростков, которые не верят в пандемию и отказываются носить средства индивидуальной защиты. Ко второй категории психолог отнес взрослых людей, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем как в личных отношениях, так и в карьере.

О том, что недопуск в магазины покупателей без масок является оправданной мерой, в конце сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что целый ряд магазинов не обслуживают людей без масок, поскольку для юридических лиц существуют высокие штрафы — от 300 тыс. рублей.

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