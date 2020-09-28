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Попова поддержала недопуск в магазины покупателей без масок
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Попова поддержала недопуск в магазины покупателей без масок

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Недопуск в магазины покупателей без масок является оправданной мерой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 сентября.

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«Страны здесь идут разной дорогой, кто-то жестко наказывает. Но мы видим тенденцию, что штрафы здесь не самое действенное средство. На сегодняшний день нужно убедить людей. Штрафы должны быть, но больше в профилактическом значении, чем в карательном», — ответила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава ведомства прокомментировала предложение телеведущего Владимира Познера о штрафах в 25 тыс. рублей для россиян, которые не носят маски.

Попова отметила, что целый ряд магазинов не обслуживают людей без масок, поскольку для юридических лиц существуют высокие штрафы — от 300 тыс. рублей. «И в суды мы вносим большое количество предложений по данным штрафам», — сказала она.

Попова подчеркнула, что наказывать за отсутствие маски нужно «еще более мощно». «Заболеть сегодня опасно и заболеть страшно, потому что последствий данного заболевания сегодня не знает никто», — добавила руководитель Роспотребнадзора.

На прошлой неделе Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с несоблюдением мер профилактики.

квВсего на сегодняшний день в стране выявили 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 945 920 человек вылечились, 20 385 пациентов скончались.

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