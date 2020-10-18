В Москве усилится контроль за наличием масок и перчаток на станциях метро

Со следующей недели проверки соблюдения перчаточно-масочного режима будут на всех станциях московского метро. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальномTelegram-канале.

В дептрансе подчеркнули, что ношение средств индивидуальной защиты будут проверять в автобусах, трамваях, электробусах, а также на МЦД.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичным транспортом в настоящее время пользуется примерно на миллион человек меньше, чем до перевода части москвичей на удаленный режим работы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровело 1 070 575 человек.

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