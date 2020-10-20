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Суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в доход государства

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Суд взыскал с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова более 32 млрд рублей. Об этом во вторник, 20 октября, «Известиям« сообщил его адвокат Юлий Тай.

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«Суд рассматривал иск Генеральной прокуратуры против Михаила Абызова, а также еще пяти кипрских компаний. Иск удовлетворен. Суд взыскал с Михаила Абызова, а также с пяти других лиц сумму в 32,5 млрд рублей», — отметил юрист.

Защитник уточнил, что сумма была взыскана в пользу государства.

14 октября стало известно, что следователи обнаружили у Абызова новые банковские счета, Басманный суд Москвы наложил на них арест.

13 августа Следственный комитет завершил расследование дела Абызова. Бывшему чиновнику и еще 11 фигурантам предъявлены обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании банды.

Абызова арестовали в марте 2019 года. Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество»).

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно со знакомыми — Николаем Степановым и Максимом Русаковым — создал и возглавил преступное сообщество.

Бывший министр и соучастники похитили денежные средства в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра.

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