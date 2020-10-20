Суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в доход государства

Суд взыскал с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова более 32 млрд рублей. Об этом во вторник, 20 октября, «Известиям« сообщил его адвокат Юлий Тай.

«Суд рассматривал иск Генеральной прокуратуры против Михаила Абызова, а также еще пяти кипрских компаний. Иск удовлетворен. Суд взыскал с Михаила Абызова, а также с пяти других лиц сумму в 32,5 млрд рублей», — отметил юрист.

Защитник уточнил, что сумма была взыскана в пользу государства.

14 октября стало известно, что следователи обнаружили у Абызова новые банковские счета, Басманный суд Москвы наложил на них арест.

13 августа Следственный комитет завершил расследование дела Абызова. Бывшему чиновнику и еще 11 фигурантам предъявлены обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании банды.

Абызова арестовали в марте 2019 года. Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество»).

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно со знакомыми — Николаем Степановым и Максимом Русаковым — создал и возглавил преступное сообщество.

Бывший министр и соучастники похитили денежные средства в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра.