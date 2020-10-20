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Французская газета сообщила об ограблении парижской квартиры Николая Саркисова

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В Париже ограбили квартиру российского предпринимателя Николая Саркисова, сообщает газета Le Parisien во вторник, 20 октября.

По информации источника газеты в полиции, ограбление произошло в пятницу, 16 октября, в полдень в доме на авеню Фош в 16-м округе Парижа. Сообщается, что были похищены часы Rolex, ювелирные украшения, бронзовую статую и изделия из кожи и меха — ущерб оценили по меньшей мере в €500 тыс.

По словам источников, это дело рук «профессионалов».

О том, что дверь в квартиру Саркисова, находящегося в это время в Сан-Тропе, открыта, охраннику рассказала соседка бизнесмена — тот и обратился в полицию.

По информации Forbes, Саркисов, заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия», крупного участника российского страхового рынка, занимает 146-ю строчку в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». В 2013 году его семья входила в десятку самых богатых в России.

Между тем сам Саркисов опроверг изданию «Звезда» факт ограбления. По словам бизнесмена, преступления не было. «Это глупость. Кто-то открыл дверь. Ничего не пропало», — ответил он на вопрос журналиста.

Ранее, в июне, сообщалось об ограблении квартиры топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова.

Грабители, представившись сотрудниками Следственного комитета России, проникли в дом Левакова, связали хозяина квартиры и уборщицу и скрылись с большой суммой денег.

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