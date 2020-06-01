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Под видом сотрудников СК трое неизвестных ограбили топ-менеджера «Ростелекома»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Грабители, представившись сотрудниками Следственного комитета России, похитили крупную сумму денег из квартиры топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Трое неизвестных пришли в квартиру к своей жертве и потребовали впустить их для проведения следственных действий. Злоумышленники связали хозяина квартиры и уборщицу и скрылись с большой суммой денег.

Воры отъехали от дома Левакова на черном автомобиле марки Cadillac. Московские правоохранители объявили план «Перехват».

Андрей Леваков занимает должность заместителя директора — технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

10 мая злоумышленники ограбили квартиру предпринимательницы Полины Юмашевой, экс-супруги бизнесмена Олега Дерипаски. Грабителям удалось проникнуть в квартиру в Большом Левшинском переулке через балкон и найти сейф с драгоценностями, который преступники разбили кувалдой. Первой о произошедшем узнала помощница Юмашевой, когда пришла проверить квартиру.

На следующий день полиция задержала одного из злоумышленников по горячим следам. Похищенное было возвращено.

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