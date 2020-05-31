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Футболиста «Манчестер Сити» Махреза обокрали на 500 тыс фунтов

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Фото: TASS/PA Images Contributor/Press Asso
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Квартиру полузащитника английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рияда Махреза обокрали, сообщает в субботу, 30 мая, газета The Sun.

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По информации издания, у 29-летнего алжирского спортсмена были похищены личные вещи на сумму более £500 тыс. Сам он в момент кражи дома отсутствовал.

В частности, воры присвоили часы Richard Mille стоимостью £230 тыс., Rolex Daytona (£40 тыс.) и Rolex Day Date (£35 тыс.).

Кроме того, спортсмен лишился примерно £50 тыс. наличных, браслета Cartier и коллекции редких футболок на сумму до £150 тыс.

13 мая стало известно, что полузащитника английской команды «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли ограбили и избили в собственном доме.

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