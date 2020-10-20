Число погибших в ДТП сократилось в Новгородской области с начала года

С начала 2020 года в авариях на дорогах в Новгородской области погибли 57 человек. По сравнению с 2019 годом число жертв ДТП сократилось.

По данным Госавтоинспекции, в 93% случаев аварии происходили по вине водителей. Практически каждая пятая авария с серьезными последствиями была спровоцирована нетрезвыми водителями. В таких ДТП погибли 20 человек, пишет ИА FlashNord.

По вине пешеходов произошло 49 аварий, в них погибли семь человек.

В ГИБДД уточнили, что травмы в результате ДТП получили 965 человек.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске число ДТП за год сократилось на 18,3%. Число пострадавших уменьшилось на 28,9%, при этом число погибших увеличилось на 167%.