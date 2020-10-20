Количество ДТП в Петрозаводске за год сократилось на 18,3%

В Петрозаводске (Республика Карелия) с начала 2020 года зарегистрировано снижение количества дорожных аварий на 18,3%. Самой аварийной улицей Госавтоинспекция признала Лесной проспект.

Согласно статистике, число пострадавших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 28,9%. При этом на 167% выросло число погибших. Смертельные травмы получили восемь человек, сообщает ИА «Карелinform».

Наибольшее число аварий с пострадавшими было зарегистрировано в сентябре. В 24 ДТП травмированы 25 человек и трое погибли.

На Лесном проспекте с начала года зарегистрировано 15 аварий, на Лососинском шоссе произошло 12 ДТП, еще 12 аварий зарегистрировали на проспекте Ленина. Также в список аварийных магистралей попали улица Чапаева, Шуйское шоссе, Комсомольский и Первомайский проспекты, а также улицы Кирова и Гоголя.