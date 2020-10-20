Скончался лидер группы The Spencer Davis Group

Британский гитарист и основатель бит-коллектива The Spencer Davis Group Спенсер Дэвис скончался в возрасте 81 года из-за осложнений, вызванных пневмонией. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил агент музыканта Боб Берк.

«Я представлял его интересы на протяжении более чем 30 лет. Он был высоконравственным, чрезвычайно талантливым, добросердечным, очень умным и щедрым человеком. У него остались жена и трое взрослых детей. Нам будет не хватать его», —цитирует Берка агентство PA.

Спенсер Дэвис родился 17 июля 1939 года в Суонси (Уэльс). В 1963 году он с Питером Йорком, Маффом Уинвудом и Стивом Уинвудом основал музыкальную группу The Spencer Davis Group.

Музыкальный коллектив распался в 1969 году. Спенсер Дэвис начал сольную карьеру. Он входил в руководство звукозаписывающей компании Island Records. Позднее Дэвису удалось несколько раз собрать свою группу в новом составе и выступать с ней.