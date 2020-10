Скончался бывший участник группы King Crimson

Бывший басист и вокалист британской группы King Crimson Гордон Хаскелл скончался на 75-м году жизни, сообщается в понедельник, 19 октября, на его странице в Facebook.

«С большой грустью мы сообщаем об уходе Гордона — великого музыканта и замечательного человека, по которому будут скучать многие», — говорится в публикации.

Хаскелл участвовал в записи двух студийных альбомов группы Cadence and Cascade и Lizard.

После записи последнего альбома группа King Crimson распалась. Хаскелл начал сольную карьеру, за время которой у музыканта вышло 13 студийных альбомов, из которых самыми известными являются Harry's Bar (2002) и How Wonderful You Are (2018). В январе текущего года артист выпустил диск The Cat Who's Got The Cream.