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В Великобритании собираются намеренно заражать добровольцев COVID-19

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В Британии собираются намеренно заражать добровольцев COVID-19. Таким образом учёные надеются ускорить разработку вакцины против коронавируса. На такой эксперимент правительство страны выделит $43,5 млн. Добровольцев будут отбирать из здоровых людей от 18 до 30 лет.

На начальных этапах планируют задействовать до 90 человек. Пациенты получат дозы искусственного вируса COVID-19. Благодаря испытаниям учёные хотят понять, сколько вирионов могут вызвать инфекцию. По словам ученых, эксперимент ускорит разработку вакцин и новых методов лечения. Сейчас власти Британии ждут одобрения комитета по этике. Если испытания разрешат, они начнутся в январе. Результаты эксперимента ожидают к маю 2021 года.

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