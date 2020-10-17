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Страны мира бьют рекорды по числу заболевших COVID-19

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Страны мира бьют рекорды по числу заболевших COVID-19. Некоторые государства вводят очень серьезные ограничения.

В крупных городах Франции начал действовать комендантский час. Ограничения ввели на месяц, их могут продлить до 1 декабря. Гражданам предписано оставаться дома с 21:00 до 6:00. Штраф за первое нарушение правил — €135. Улицы городов будут патрулировать 12 тыс. жандармов. Приходить в рестораны можно группой не более шести человек. Транспорт будет работать по обычному графику.

На Шри-Ланке тех, кто не носит маски, отправят в тюрьму. Нарушителей ждет арест сроком до шести месяцев.

В Бельгии ввели комендантский час. Ограничение действует с полуночи и до пяти утра. В стране на месяц прекратили работу кафе и рестораны.

В Чехии закрывают аквапарки и развлекательные центры. Нельзя собираться в компании более шести человек. Власти ввели дистанционную форму обучения.

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