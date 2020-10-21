Больше чем банк: Борис Листов отчитался по итогам 20 лет работы

20 октября президент России Владимир Путин встретился с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Они обсудили текущую работу финансовой организации, а также итоги 20 лет ее существования. За это время банк получил из федерального бюджета 459 млрд рублей, а вложил в агропромышленный комплекс 9,4 трлн. Подробнее — в материале «Известий».

В пятерке лучших

На встрече с главой государства Борис Листов подвел промежуточные итоги 2020 года. Большой прирост за последние восемь месяцев, по его словам, дали показатели кредитования агропромышленного комплекса. Выдача льготных кредитов выросла на 47%, кредитов на сезонные работы — на 35%, а в целом кредитная поддержка — на 29%.

Результаты за 20 лет работы тоже показывают положительную динамику. Сегодня Россельхозбанк входит в пятерку крупнейших российских банков. Региональная сеть финансовой организации — третья в стране по величине, она обслуживает 7 млн клиентов.

Банк — лидер по финансированию агропромышленного комплекса. Только в 2019 году он выдал отрасли 1,3 трлн рублей, а всего — 9,4 трлн. Он занимает пятое место по активам и привлечению и кредитованию физических лиц, четвертое — по объемам ипотеки и выдачи кредитов юридическим лицам и третье — по кредитному портфелю малого и среднего предпринимательства. Сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК получен от Россельхозбанка.

По словам первого заместителя председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы, председателя АККОР Владимира Плотникова, малые формы хозяйствования сейчас производят больше половины продовольствия, а получить кредит им трудно: много бумаг и волокиты. Россельхозбанк решает эти вопросы, в том числе совместно с АККОР.

— Они выдают на льготных условиях кредиты для фермерских хозяйств. Как мы видим, в основном фермеры возвращают кредиты в полном объеме, а это значит, что РСХБ — эффективный банк и надежный партнер. Малые хозяйства у нас в основном в регионах, в деревнях, где люди бедно живут. Когда банк начинает работать с малыми хозяйствами, он дает импульс развития регионов. Восстановление деревень — глобальная государственная задача. РСХБ — один из элементов этого процесса, который позволяет преобразовать территории, повышать качество продовольствия для обеспечения россиян продуктами по доступным ценам и наращивать экспорт, чтобы были валютные поступления в нашу страну. Мы видим, как нестабилен рынок нефти и газа, а кушать хочется всегда, — пояснил он.

Цифры в деньгах можно пересчитать на конкретную продукцию: каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока и каждое третье куриное яйцо — результаты инвестиционных проектов, профинансированных банком. За 20 лет он поддержал 5,2 тыс. таких инициатив по всей стране.

Доступность рынка

Как отметил Листов, многие клиенты Россельхозбанка стали безусловными лидерами рынка не только в России, но и в Европе. Это, к примеру, производитель молока «ЭкоНива» и производитель индейки «Дамате».

— Хотелось бы подчеркнуть, что Россельхозбанк становится не просто банком. Помимо банковских продуктов — стандартов и сервисов — мы предоставляем целый спектр финансовых сервисов, таких как управление активами, страхование, факторинг, лизинг. На сегодняшний день больше половины договоров на рынке агрострахования заключаются под брендом Россельхозбанка. Но мы идем дальше и становимся для наших клиентов больше чем банком, формируем комфортную среду для малого и среднего бизнеса АПК, а также для сельского и городского населения, — отметил Борис Листов.

Владимир Путин в беседе подчеркнул, что необходимо обеспечивать доступность банковского рынка для клиентов. По словам Листова, это одна из первоочередных задач финансовой организации.

— Мы и через цифровые каналы стараемся делать, и очно, то есть хотим стать центром обеспечения жизни людей, помочь им, поддержать, — сказал председатель правления Россельхозбанка.

В августе 2020-го при поддержке Россельхозбанка заработал фонд «Своё». Он нацелен на поддержку отечественного АПК на внутреннем и международном рынках. Фонд мониторит отрасль, занимается поиском партнеров, помогает предприятиям с правовыми вопросами, организовывает форумы и конференции, консультирует по кредитам и бизнес-моделям и пр.

Главный проект фонда — цикл передач о сельском хозяйстве и фермерстве «Своё с Андреем Даниленко». Ведущий рассказывает о людях, посвятивших себя сельскому образу жизни, и их продуктах.

Как отметил председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин, сейчас перед властями стоит задача развивать деревни и села.

— Мы должны вдохнуть жизнь в преобразование деревни, чтобы там хорошо жилось молодым людям, людям с высшим образованием, учителям, врачам. Россельхозбанк и «Агролизинг» помогают выполнять эти задачи. К тому же РСХБ участвует во всех наших начинаниях и инициирует свои начинания. Не так давно мы проводили с Борисом Листовым акцию по открытию в разных регионах страны школы для фермеров, по их обучению и переквалификации. Всё что связано с кредитованием, льготным кредитованием и ипотекой — банк постоянно откликается на наши просьбы. Они упростили процесс сбора документов для получения кредита для малого бизнеса. Раньше нужно было собрать целый ворох бумаг. Банк находится в постоянном диалоге, в постоянном контакте с законодательной властью, — сказал он.

Поддержка фермерства

Россельхозбанк активно поддерживает фермеров и фермерские хозяйства. Финансовая организация работает по четырем направлениям: помогает с ведением бизнеса, содействует в продвижении продукции, обучает специалистов, а также занимается популяризацией сельского труда.

Это перспективный курс: если в 1992 году вклад фермеров в производство сельхозпродукции составлял лишь 1%, то в 2019-м — уже 14%. По прогнозам Россельхозбанка, в ближайшие пять лет этот показатель может увеличиться до 20%.

Банк работает в тесном сотрудничестве с фермерами, чтобы лучше понимать их потребности. Летом 2020-го он запустил цифровую экосистему «Своё. Фермерство». Онлайн-площадка позволяет россиянам упорядочить и структурировать свой агробизнес. С ее помощью, к примеру, удобно закупать семена, удобрения, корма и технику, советоваться с ветеринаром в любое время, а также пользоваться бизнес-сервисами: онлайн-бухгалтерией, конструктором документов, юридической поддержкой и другими.

Кроме того, на площадке можно подобрать персонал: система размещает вакансии и резюме, в том числе в сотрудничестве с Рострудом и агровузами. Сейчас в ней более 8 тыс. предложений о работе. Здесь же фермеру доступно оформление кредита по льготной ставке и другие услуги.

1 сентября начала работу Школа фермера. Проект запустили в четырех регионах: Московской и Новосибирской областях, Башкирии и Ставропольском крае. В этом году на обучении набрали 114 человек — как начинающих предпринимателей, так и состоявшихся фермеров. Их познакомят с новейшими агротехнологиями и научат встраивать их в производство.