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Больше чем банк: Борис Листов отчитался по итогам 20 лет работы

Россельхозбанк вложил в агропромышленный комплекс 9,4 трлн рублей
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20 октября президент России Владимир Путин встретился с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Они обсудили текущую работу финансовой организации, а также итоги 20 лет ее существования. За это время банк получил из федерального бюджета 459 млрд рублей, а вложил в агропромышленный комплекс 9,4 трлн. Подробнее — в материале «Известий».

В пятерке лучших

На встрече с главой государства Борис Листов подвел промежуточные итоги 2020 года. Большой прирост за последние восемь месяцев, по его словам, дали показатели кредитования агропромышленного комплекса. Выдача льготных кредитов выросла на 47%, кредитов на сезонные работы — на 35%, а в целом кредитная поддержка — на 29%.

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Результаты за 20 лет работы тоже показывают положительную динамику. Сегодня Россельхозбанк входит в пятерку крупнейших российских банков. Региональная сеть финансовой организации — третья в стране по величине, она обслуживает 7 млн клиентов.

Банк — лидер по финансированию агропромышленного комплекса. Только в 2019 году он выдал отрасли 1,3 трлн рублей, а всего — 9,4 трлн. Он занимает пятое место по активам и привлечению и кредитованию физических лиц, четвертое — по объемам ипотеки и выдачи кредитов юридическим лицам и третье — по кредитному портфелю малого и среднего предпринимательства. Сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК получен от Россельхозбанка.

По словам первого заместителя председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы, председателя АККОР Владимира Плотникова, малые формы хозяйствования сейчас производят больше половины продовольствия, а получить кредит им трудно: много бумаг и волокиты. Россельхозбанк решает эти вопросы, в том числе совместно с АККОР.

— Они выдают на льготных условиях кредиты для фермерских хозяйств. Как мы видим, в основном фермеры возвращают кредиты в полном объеме, а это значит, что РСХБ — эффективный банк и надежный партнер. Малые хозяйства у нас в основном в регионах, в деревнях, где люди бедно живут. Когда банк начинает работать с малыми хозяйствами, он дает импульс развития регионов. Восстановление деревень — глобальная государственная задача. РСХБ — один из элементов этого процесса, который позволяет преобразовать территории, повышать качество продовольствия для обеспечения россиян продуктами по доступным ценам и наращивать экспорт, чтобы были валютные поступления в нашу страну. Мы видим, как нестабилен рынок нефти и газа, а кушать хочется всегда, — пояснил он.

Цифры в деньгах можно пересчитать на конкретную продукцию: каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока и каждое третье куриное яйцо — результаты инвестиционных проектов, профинансированных банком. За 20 лет он поддержал 5,2 тыс. таких инициатив по всей стране.

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Доступность рынка

Как отметил Листов, многие клиенты Россельхозбанка стали безусловными лидерами рынка не только в России, но и в Европе. Это, к примеру, производитель молока «ЭкоНива» и производитель индейки «Дамате».

— Хотелось бы подчеркнуть, что Россельхозбанк становится не просто банком. Помимо банковских продуктов — стандартов и сервисов — мы предоставляем целый спектр финансовых сервисов, таких как управление активами, страхование, факторинг, лизинг. На сегодняшний день больше половины договоров на рынке агрострахования заключаются под брендом Россельхозбанка. Но мы идем дальше и становимся для наших клиентов больше чем банком, формируем комфортную среду для малого и среднего бизнеса АПК, а также для сельского и городского населения, — отметил Борис Листов.

Владимир Путин в беседе подчеркнул, что необходимо обеспечивать доступность банковского рынка для клиентов. По словам Листова, это одна из первоочередных задач финансовой организации.

— Мы и через цифровые каналы стараемся делать, и очно, то есть хотим стать центром обеспечения жизни людей, помочь им, поддержать, — сказал председатель правления Россельхозбанка.

В августе 2020-го при поддержке Россельхозбанка заработал фонд «Своё». Он нацелен на поддержку отечественного АПК на внутреннем и международном рынках. Фонд мониторит отрасль, занимается поиском партнеров, помогает предприятиям с правовыми вопросами, организовывает форумы и конференции, консультирует по кредитам и бизнес-моделям и пр.

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Главный проект фонда — цикл передач о сельском хозяйстве и фермерстве «Своё с Андреем Даниленко». Ведущий рассказывает о людях, посвятивших себя сельскому образу жизни, и их продуктах.

Как отметил председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин, сейчас перед властями стоит задача развивать деревни и села.

— Мы должны вдохнуть жизнь в преобразование деревни, чтобы там хорошо жилось молодым людям, людям с высшим образованием, учителям, врачам. Россельхозбанк и «Агролизинг» помогают выполнять эти задачи. К тому же РСХБ участвует во всех наших начинаниях и инициирует свои начинания. Не так давно мы проводили с Борисом Листовым акцию по открытию в разных регионах страны школы для фермеров, по их обучению и переквалификации. Всё что связано с кредитованием, льготным кредитованием и ипотекой — банк постоянно откликается на наши просьбы. Они упростили процесс сбора документов для получения кредита для малого бизнеса. Раньше нужно было собрать целый ворох бумаг. Банк находится в постоянном диалоге, в постоянном контакте с законодательной властью, — сказал он.

Поддержка фермерства

Россельхозбанк активно поддерживает фермеров и фермерские хозяйства. Финансовая организация работает по четырем направлениям: помогает с ведением бизнеса, содействует в продвижении продукции, обучает специалистов, а также занимается популяризацией сельского труда.

Это перспективный курс: если в 1992 году вклад фермеров в производство сельхозпродукции составлял лишь 1%, то в 2019-м — уже 14%. По прогнозам Россельхозбанка, в ближайшие пять лет этот показатель может увеличиться до 20%.

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Банк работает в тесном сотрудничестве с фермерами, чтобы лучше понимать их потребности. Летом 2020-го он запустил цифровую экосистему «Своё. Фермерство». Онлайн-площадка позволяет россиянам упорядочить и структурировать свой агробизнес. С ее помощью, к примеру, удобно закупать семена, удобрения, корма и технику, советоваться с ветеринаром в любое время, а также пользоваться бизнес-сервисами: онлайн-бухгалтерией, конструктором документов, юридической поддержкой и другими.

Кроме того, на площадке можно подобрать персонал: система размещает вакансии и резюме, в том числе в сотрудничестве с Рострудом и агровузами. Сейчас в ней более 8 тыс. предложений о работе. Здесь же фермеру доступно оформление кредита по льготной ставке и другие услуги.

1 сентября начала работу Школа фермера. Проект запустили в четырех регионах: Московской и Новосибирской областях, Башкирии и Ставропольском крае. В этом году на обучении набрали 114 человек — как начинающих предпринимателей, так и состоявшихся фермеров. Их познакомят с новейшими агротехнологиями и научат встраивать их в производство.

Для поддержки сбыта фермерской продукции создали платформу «Своё. Родное». Она начала работать в сентябре. Предприниматели рассказывают, чем занимается, продвигают и продают свои товары. Сервис удобен и для обычных россиян — на нем можно заказать фермерский сыр, мясо, овощи и другое без посредников и наценок.

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