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Экономист дал прогноз на падение рубля к ноябрю

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До конца октября возможно снижение курса рубля до 79–80 в паре с долларом и до 93–94 в паре с евро, рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов во вторник, 20 октября.

Факторами давления по-прежнему будут низкие нефтяные котировки и вторая волна пандемии коронавируса, а налоговый период в России вряд ли удержит рубль от снижения, отметил экономист.

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«Вторая волна пандемии в мире приобретает всё большие масштабы. Европейские страны, такие как Великобритания, Италия, Австрия и другие, вводят всё более жесткие ограничения на деятельность разных направлений бизнеса и передвижения граждан. Участники торгов выходят из рисковых активов, не дождавшись согласованных действий администрации США по новой программе стимулирования экономики», — сказал Артем Тузов.

По его словам, после вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ цены на нефть снижаются. Участники рынка ожидали, что комитет будет рекомендовать не увеличивать добычу нефти в начале 2021 года, однако этого не произошло, добавил специалист.

«Комитет только рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче «долгов» в плане сокращения добычи. Это означает, что на фоне второй волны пандемии и прогнозируемого падения спроса на нефть уровень предложения будет оставаться высоким. Что означает новый раунд падения нефтяных котировок», — добавил Тузов.

Ранее 20 октября отмечалось, что курс доллара на Московской бирже вырос на 30 копеек — до 77,97 рубля. Курс евро вырос на 66 копеек и превысил 92 рубля, сообщает НСН.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки, он не уточнил.

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