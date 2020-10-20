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Курс евро превысил 92 рубля в ходе торгов на Мосбирже

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся во вторник, 20 октября, выше 92 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Цена выше 92 рублей зафиксирована впервые с 8 октября. По состоянию на 12:50 мск евро торговался по 92,05 рубля.

9 октября курс доллара в ходе торгов впервые за две недели опускался ниже 77 рублей впервые с 25 сентября. Курс евро составил 90,98 рубля.

29 сентября курс евро поднимался выше 93 рублей впервые с января 2016 года.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки, он не уточнил.

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