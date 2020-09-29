Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи во вторник, 29 сентября.

Максимальная цена европейской валюты достигала 93,07 рубля в 10:14 мск, курс доллара вырос на 66 копеек, до 79,74 рубля.

Накануне курс евро понялся выше 92 рублей впервые за четыре года, а стоимость доллара США на открытии торгов Московской биржи выросла до 79 рублей.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки произойдет восстановление курса национальной российской валюты, он не уточнил.