Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные площадки в понедельник, 28 сентября.

Максимальная цена европейской валюты достигала 92,02 рубля в 16:20 мск. 21 сентября курс евро поднялся выше 91 рубля впервые за четыре года.

Ранее в понедельник курс доллара США на открытии торгов Московской биржи вырос до 79 рублей, поднявшись до курса в апреле.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки произойдет восстановление курса национальной российской валюты, он не уточнил.