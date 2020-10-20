Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе
Происшествия
Два человека погибли при крушении вертолета под Вологдой
Общество
США анонсировали санкции в отношении участвующих в «Северном потоке – 2» судов
Общество
Синоптики предупредили о заморозках и гололедице в Подмосковье
Армия
Минобороны не поддержало предложение Минфина сократить численность ВС
Сюжет:

Ефремов просил не лишать Пашаева адвокатского статуса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Михаил Ефремов, которого признали виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, просил не лишать адвокатского статуса своего экс-защитника Эльмана Пашаева.

Семья Ефремова отказалась от примирения с потерпевшими по делу о ДТП

Об этом говорится в обращении артиста к президенту адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания. В тексте документа, который составлен 16 августа, Ефремов отметил, что Пашаев выполняет адвокатскую работу с высоким профессионализмом.

«Все его взаимодействия со СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах», — цитирует Ефремова РЕН ТВ.

По словам актера, его защитник не разглашал адвокатскую тайну. Ефремов попросил прекратить дисциплинарное производство в отношении Пашаева.

18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, подчеркнул, что данное решение является наиболее адекватным в сложившейся ситуации.

При этом адвокатская палата Северной Осетии не обнаружила нарушений со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева в ходе дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 20 октября заявила прокурор Диана Галиуллина на заседании Мосгорсуда по жалобе на приговор артисту.

8 сентября Ефремова осудили на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Пашаев в суде выдвигал версии о вероятном отсутствии артиста за рулем в момент аварии, о взломе его автомобиля хакерами или вмешательстве через спутники. Перед вынесением приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева, признал вину и заявил, что адвокат его подставил.

8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который позже скончался в больнице. Потерпевшими по делу проходили вдова, брат и два сына покойного.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020