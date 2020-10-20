Ефремов просил не лишать Пашаева адвокатского статуса

Актер Михаил Ефремов, которого признали виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, просил не лишать адвокатского статуса своего экс-защитника Эльмана Пашаева.

Об этом говорится в обращении артиста к президенту адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания. В тексте документа, который составлен 16 августа, Ефремов отметил, что Пашаев выполняет адвокатскую работу с высоким профессионализмом.

«Все его взаимодействия со СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах», — цитирует Ефремова РЕН ТВ.

По словам актера, его защитник не разглашал адвокатскую тайну. Ефремов попросил прекратить дисциплинарное производство в отношении Пашаева.

18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, подчеркнул, что данное решение является наиболее адекватным в сложившейся ситуации.

При этом адвокатская палата Северной Осетии не обнаружила нарушений со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева в ходе дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 20 октября заявила прокурор Диана Галиуллина на заседании Мосгорсуда по жалобе на приговор артисту.

8 сентября Ефремова осудили на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Пашаев в суде выдвигал версии о вероятном отсутствии артиста за рулем в момент аварии, о взломе его автомобиля хакерами или вмешательстве через спутники. Перед вынесением приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева, признал вину и заявил, что адвокат его подставил.

8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который позже скончался в больнице. Потерпевшими по делу проходили вдова, брат и два сына покойного.