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Адвокатская палата Осетии не нашла нарушений со стороны Пашаева в деле Ефремова

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Адвокатская палата Северной Осетии не нашла нарушений со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева в ходе дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 20 октября заявила прокурор Диана Галиуллина на заседании Мосгорсуда по жалобе на приговор артисту.

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«В связи с заявлением Ефремова о том, что он подвергался давлению со стороны Пашаева, прошу приобщить к материалам дела копию решения Адвокатской палаты РСО — Алания о лишении Пашаева статуса адвоката. Там сказано, что конкретно при осуществлении защиты Ефремова Пашаев не допустил нарушений адвокатской этики, а все его интервью СМИ были согласованы с республиканской адвокатской палатой», — передает ее слова корреспондент «Известий» из зала суда.

Пашаева лишили 18 сентября адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, подчеркнул, что данное решение является наиболее адекватным в сложившейся ситуации.

Впоследствии Ефремов отказался от услуг Пашаева.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его внедорожник в центре Москвы столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, мужчина скончался от травм.

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