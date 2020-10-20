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Дольщики обанкротившегося Urban Group обратились к Путину

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Дольщики жилых комплексов обанкротившегося застройщика Urban Group («Лесобережный», «Лайково», «Митино О2», «Опалиха О3» и «Видный Город») написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на бездействие Фонда защиты прав дольщиков. Копия письма поступила в «Известия» во вторник, 20 октября.

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Письмо также адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минстроя Владимиру Якушеву, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру стрйкомплекса Подмосковья Владимиру Локтеву.

Дольщики напоминают, что летом 2018 года Арбитражный суд Московской области по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства признал банкротом застройщика ЖК «Лесобережный» — ООО «Хайгейт» (ГК Urban Group). В августе того же года подмосковное правительство утвердило план достройки объектов Urban Group. Тогда сообщалось, что строительство всех домов обанкротившегося девелопера завершится до конца 2022 года.

В письме также напоминают, что Воробьев объявил в августе 2018-го о том, что все жилые комплексы Urban Group будут завершены в 2021 году. Также упоминается, что Путин на совещании с правительством в июне 2019 года потребовал искоренить такое явление, как «обманутые дольщики».

Также в письме упоминается, что 4 августа 2020 года подмосковный губернатор на встрече с Путиным пообещал президенту решить проблему обманутых дольщиков «в
трехлетней перспективе».

Дольщики утверждают, что Мишустин, обращаясь к вице-премьерам в мае и апреле этого года, говорил, что поручения президента должны соблюдаться, а когда речь идет «о благополучии, здоровье и тем более о жизни сотен людей» бюрократические процедуры «надо свести к минимуму»

«Однако, несмотря на все указания председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. и указания президента Российской Федерации Путина В.В., ситуация с достройкой некоторых ЖК Urban Group не двигается ускоренными темпами, а по некоторым вопросам стоит на месте, даже сдвигается далеко вправо, несмотря на все предыдущие устные заявления о движении влево», — говорится в письме.

Дольщики отмечают, что на встрече 17 июля этого года представителей Фонда защиты прав граждан с представителями ЖК «Лесобережный» были озвучены новые «ориентировочные» сроки завершения строительства, смещенные «на полгода-год в большую сторону». Также на встрече выяснилось, что «проблема заключается в бюрократических процедурах при строительстве сетей водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения».

Подписавшие письмо жалуются, что им обещали размещение графиков завершения строительства и проведение встреч с их представителями, но 13 августа фонд перестал контактировать с представителями ЖК «Лесобережный», на вопросы не отвечает, в проведении встреч отказывает. Кроме того, фонд не дает никаких документов или справок.

На встрече дольщиков «Лесобережного» с администрацией подмосковного Красногорска и ресурсоснабжающими организациями (АО «Водоканал» и другими) 2 сентября дольщикам подтвердили наличие бюрократических проблем и проблем взаимодействия с фондом и приостановили видеотрансляцию стройки, ссылаясь на дороговизну услуги.

Дольщики считают, что бездействие фонда приведет к срывам ранее достигнутых обещаний. Они выражают обеспокоенность тем, что смещение сроков завершения строительства будет происходить и далее.

«Учитывая все вышеизложенное, просим объективно разобраться в сложившейся ситуации, провести независимое публичное изучение деятельности фонда и достигнутых им реальных результатов, а также выполнение им обязательств по завершению строительства наших домов», — говорится в письме.

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