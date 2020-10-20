Черчесов-младший перенес операцию

Президент клуба «Олимп-Долгопрудный» Тарас Воробель рассказал об итогах операции вратаря команды Станислава Черчесова. Об этом 20 октября сообщил «Спорт-Экспресс».

По словам Воробеля, он говорил с врачом, все прошло успешно.

«Скоро Станислав должен пойти на поправку», — отметил он.

18 октября сын тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова получил травму. Во время игры клуба с «Родиной» голкипера ударили по голове.

Мужчину госпитализировали с диагнозом перелом челюсти со смещением. После этого спортсмена перевезли в одну из столичных профильных больниц, где прооперировали.