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СМИ узнали о госпитализации сына Черчесова после травмы

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Сын тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова госпитализирован без сознания после травмы, полученной во время футбольного матча. Об этом 18 октября сообщил Чемпионат.com.

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По его данным, голкипер Станислав Черчесов – младший, выступающий за «Олимп-Долгопрудный», получил удар коленом в голову. После травмы он потерял сознание, к нему подбежали врачи. Спортсмена на скорой доставили в больницу.

Инцидент произошел во время первого тайма матча команды Черчесова с «Родиной».

Встреча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги проходит на стадионе «Салют» в Долгопрудном.

В конце сентября иранский форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун рассказал о степени серьезности травмы, которую получил в матче против «Уфы» (6:0) после столкновения с защитником команды соперников Алексеем Никитиным.

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