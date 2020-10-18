СМИ узнали о госпитализации сына Черчесова после травмы
Сын тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова госпитализирован без сознания после травмы, полученной во время футбольного матча. Об этом 18 октября сообщил Чемпионат.com.
По его данным, голкипер Станислав Черчесов – младший, выступающий за «Олимп-Долгопрудный», получил удар коленом в голову. После травмы он потерял сознание, к нему подбежали врачи. Спортсмена на скорой доставили в больницу.
Инцидент произошел во время первого тайма матча команды Черчесова с «Родиной».
Встреча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги проходит на стадионе «Салют» в Долгопрудном.
В конце сентября иранский форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун рассказал о степени серьезности травмы, которую получил в матче против «Уфы» (6:0) после столкновения с защитником команды соперников Алексеем Никитиным.