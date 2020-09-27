Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои
Мир
Посол РФ назвал потенциальной угрозой войска НАТО у границ РФ и Белоруссии
Мир
Около 140 человек задержаны на акции протеста в Минске
Мир
Дуэйн «Скала» Джонсон публично поддержал Байдена
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Азмун рассказал о серьезности своей травмы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранский форвард санкт-петербургского ФК «Зенит» Сердан Азмун рассказал о степени серьезности травмы, которую получил в матче против «Уфы» (6:0) 26 сентября после столкновения с защитником команды соперников Алексеем Никитиным. Азмун тогда не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли оттуда на электромобиле.

Семак в новом клубе: наставника «Зенита» приняли в «Рыбаки и охотники»
Знаменитый футболист и тренер вступил в сообщество любителей культурного отдыха

По словам футболиста, согласно результатам МРТ, травма не является очень серьезной, пишет RT.

«Хочу поблагодарить вас за поддержку. Сначала я думал, что моя травма оказалась очень и очень серьезной, но результат МРТ показал, что повреждение не столь серьезное. Надеюсь, я смогу сыграть в ближайших матчах», — написал Азмун на своей странице в Instagram в воскресенье, 27 сентября.

25-летний Сердан Азмун в текущем сезоне провел с петербургскую команду 10 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи. В следующем матче «Зенит» в гостях сыграет с московским «Спартаком» 3 октября, пишет «Спорт-Экспресс».

26 сентября санкт-етербургский «Зенит» всухую победил «Уфу» в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча завершались со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Половину мячей в ворота соперника отправил нападающий Артем Дзюба. Свой хет-трик он начал с пенальти на 32-й минуте игры. Автором голов «Уфе» дважды стал Сердар Азмун — на 24-й и 61-й минуте матча.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020