Азмун рассказал о серьезности своей травмы

Иранский форвард санкт-петербургского ФК «Зенит» Сердан Азмун рассказал о степени серьезности травмы, которую получил в матче против «Уфы» (6:0) 26 сентября после столкновения с защитником команды соперников Алексеем Никитиным. Азмун тогда не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли оттуда на электромобиле.

По словам футболиста, согласно результатам МРТ, травма не является очень серьезной, пишет RT.

«Хочу поблагодарить вас за поддержку. Сначала я думал, что моя травма оказалась очень и очень серьезной, но результат МРТ показал, что повреждение не столь серьезное. Надеюсь, я смогу сыграть в ближайших матчах», — написал Азмун на своей странице в Instagram в воскресенье, 27 сентября.

25-летний Сердан Азмун в текущем сезоне провел с петербургскую команду 10 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи. В следующем матче «Зенит» в гостях сыграет с московским «Спартаком» 3 октября, пишет «Спорт-Экспресс».

26 сентября санкт-етербургский «Зенит» всухую победил «Уфу» в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча завершались со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Половину мячей в ворота соперника отправил нападающий Артем Дзюба. Свой хет-трик он начал с пенальти на 32-й минуте игры. Автором голов «Уфе» дважды стал Сердар Азмун — на 24-й и 61-й минуте матча.