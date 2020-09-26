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Семак в новом клубе: наставника «Зенита» приняли в «Рыбаки и охотники»

Знаменитый футболист и тренер вступил в сообщество любителей культурного отдыха
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В четверг, 24 сентября, главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак был принят в петербургскую лигу рыбаков-охотников. Посвящение 44-летнего специалиста в это сообщество было приурочено к открытию клуба «Рыбаки и охотники».

Мероприятие состоялось в ресторане Сергея Семака под названием «Сад». Клуб был основан петербургским бизнесменом Владимиром Резниковым. Его задача: объединить любителей культурного отдыха, рыбалки и охоты из разных городов и стран.

— Думаю, организаторы этого клуба объединяют вокруг себя множество хороших людей, — заявил «Известиям» Сергей Семак. — Я с удовольствием поддерживаю это начинание, поскольку знаю того же Владимира Резникова как успешного человека в бизнесе, который много делает в области благотворительности и с которым просто приятно находиться рядом. Я сам в детстве рыбачил, сейчас нет времени, хотя меня постоянно зазывают. Но я только знакомлюсь с фотоотчетами тех мест, где ребята побывали. Они, конечно, впечатляют. География обширная — и в России, и по всему миру. Мне тоже хочется как-нибудь поучаствовать в этом.

Организаторы подготовили разнообразную концертную программу, а также дегустацию вин, среди которых была линейка под брендом легендарного хоккеиста Игоря Ларионова. Кроме того, в рамках этого события прошел благотворительный аукцион, на котором была выставлена на торги золотая чемпионская футболка «Зенита» и мяч с автографами футболистов сине-бело-голубых. Вырученные средства направят на оказание помощи тяжелобольным детям.

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