Программа Семак: почему «Зенит» продлил контракт с тренером

Длительные переговоры руководства петербургского «Зенита» и главного тренера команды Сергея Семака завершились продлением контракта наставника по схеме «2+1». Руководство клуба рассчитывает, что команда продолжит доминировать на внутренней арене и будет показывать более уверенные результаты в Лиге чемпионов. «Известия» разбирались, почему сине-бело-голубые сохранили тренера и сможет ли он выполнить новые задачи.

Большие задачи

Сергей Семак уже второй сезон работает с «Зенитом» и дает результат. В прошлом чемпионате команда завоевала золотые медали, а в нынешнем занимает первое место за восемь туров до финиша и имеет солидный отрыв в девять очков от ближайшего преследователя «Локомотива». Правда, реалии российского футбола — на примере «железнодорожников» с их теперь уже бывшим главным тренером Юрием Семиным — показывают, что результаты не всегда достаточный повод для продления контракта. Но в случае с Семаком всё вышло справедливо, и специалист получил новое соглашение по схеме «2+1».

— Семак — молодец, провел хорошую работу и заслужил новый контракт, значит, он все делает правильно, — объяснил «Известиям» экс-защитник сборной России Денис Колодин. — Сложно сказать, прогрессирует ли «Зенит» при Семаке, так как нынешний сезон получился скомканным. Но команда точно стала играть увереннее, нет всяких шатаний-болтаний. Руководство «Зенита» ставит адекватные цели, они всегда бьются только за высокие места, не за выживание же им бороться.

Клуб не поясняет, чего должен добиться Сергей Семак за грядущие два сезона, чтобы воспользоваться опцией автоматического продления договора. Но в интервью официальному сайту «Зенита» генеральный директор клуба Александр Медведев обозначил ожидания от нового этапа работы тренера. Руководство питерцев хочет, чтобы команда продолжила доминировать на внутренней арене и показывала более уверенные результаты в Лиге чемпионов.

Александр Медведев отметил, что к 100-летию клуба «Зенит» хотел бы заполучить вторую звездочку над эмблемой (за пять чемпионств команда имеет право добавить к эмблеме золотую звезду. — «Известия»). Таким образом, за ближайшие пять лет сине-бело-голубым нужно четырежды завоевать чемпионство. С международными задачами тоже не всё так просто. «Зенит» не выходил в плей-офф Лиги чемпионов с 2016 года. При этом стадия 1/8 финала — первый раунд игр на вылет — пока непреодолимая преграда для питерцев. Пока от Сергея Семака ждут хотя бы возвращения в плей-офф.

— По результатам Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России и петербургского клуба Анатолий Бышовец. — Но нельзя забывать, что он работает в «Зените», где высокий уровень игроков и амбиций. Он пришел в команду в сложной ситуации. Сергею нужно было внести коррективы в качество игры и, главное, изменить атмосферу в команде. Работы, которую проделал Семак, оказалось мало для успешного выступления в еврокубках, но достаточно для завоевания трофеев в России. Новый контракт предполагает наличие достаточного количества времени, чтобы спокойно строить команду для достижения положительных результатов и на международной арене.

Слухи о переговорах «Зенита» и Семака по поводу продления контракта появились еще в конце прошлого года. По некоторым данным, специалист рассчитывал на оклад в €2,5 млн, а клуб хотел платить ему меньше. В итоге, по информации СМИ, стороны сошлись на компромиссной цифре около €2 млн. Кроме того, в договор включены бонусы за чемпионство и успешные результаты в Лиге чемпионов.

— Могу только поздравить Сергея с продлением контракта, — заявил «Известиям» экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко. — О результатах его работы в «Зените» отлично говорят достижения клуба. Питерцы второй сезон подряд выигрывают чемпионат России с солидным преимуществом. Этот розыгрыш еще не завершен, но я на 99% уверен, что «Зенит» трофей уже не упустит. А если говорить о результатах в Лиге чемпионов, то, наверное, клубу нужны еще приобретения. Необходимы более качественные футболисты для выступления на международном уровне. Все-таки ЛЧ — это самый сильный турнир, и того, чего хватает в РПЛ, в еврокубках оказывается недостаточно.

Долгосрочная стратегия

Показательный момент, что «Зенит» не стал продлевать контракт с Сергеем Семаком на короткий срок — до фактического завершения сезона, как это делают сейчас многие клубы. То есть питерцы могли бы пролонгировать соглашение на два месяца и уже в зависимости от результатов нынешнего чемпионата строить дальнейшие планы. Но боссы «Зенита» показали максимальное доверие к тренеру. Досрочным продлением соглашения питерцы дали понять, что у клуба есть долгосрочная стратегия развития.

— «Зенит» принял верное решение, — поделился с «Известиями» бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев. — У питерцев было много иностранных специалистов, но я не вижу большой разницы между их достижениями и достижениями Семака. Разве что тот сезон, когда они выиграли Кубок УЕФА под руководством Дика Адвоката в 2008 году. Но в тот период наши клубы не так сильно отставали от европейских грандов. Сейчас российские команды уступают западным конкурентам в темпах развития. Семак зарекомендовал себя как квалифицированный, системный и основательный специалист. Думаю, его ждет творческий успех и он обязательно будет прогрессировать как тренер.

Два предыдущих тренера «Зенита» проработали в клубе всего по сезону. Сотрудничество с Мирча Луческу и Роберто Манчини в первую очередь запомнилось резкими сменами состава футболистов, менеджмента и стратегий развития клуба в целом. Но уж точно не результатами. Нельзя сказать, что Сергей Семак безупречен. Много вопросов вызывает его философия игры и невзрачные еврокубковые выступления. Но на данный момент сохранение наставника — оптимальный вариант для «Зенита». Клуб лидирует в РПЛ, добрался до полуфинала Кубка России, и путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон практически в кармане. Теперь у Семака еще и достаточно времени, чтобы спокойно продолжать работать.

— Сергей Семак находится на своем месте, — отметил в беседе с «Известиями» агент Шандор Варга. — Ещё до назначения Манчини на пост главного тренера «Зенита» я рекомендовал поставить туда Семака. В итоге при Роберто было потрачено €100 млн с лишним на трансферы, и команда заняла пятое место в РПЛ. А с Семаком «Зенит» был первым в прошлом сезоне и сохранит чемпионство в этом. По Сергею еще в игровые годы было видно, что он думающий человек и сможет добиться успехов как тренер. Плюс важны его человеческие качества. Рад за Семака, удачи ему.

Рестарт чемпионата России по футболу должен состояться 21 июня. В первом же туре после возобновления сезона «Зениту» предстоит сыграть на выезде с московским ЦСКА.