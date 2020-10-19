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Стал известен характер травмы Черчесова-младшего

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Вратарю футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Станиславу Черчесову, сыну главного тренера сборной России Станислава Черчесова, диагностирован перелом челюсти. Об этом в понедельник, 19 октября, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на председателя совета директоров клуба Владимира Габулова.

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«У Станислава перелом со смещением нижней челюсти. Скорее всего, будет устанавливаться пластина», — рассказал он.

Габулов уточнил, что операция запланирована на вторник, в настоящий момент спортсмен проходит дополнительные обследования.

Травму футболист получил накануне в ходе матча 12-го тура «Олимп» Профессиональной футбольной лиги против московской «Родины». Черчесов-младший получил удар в голову коленом в одном из игровых эпизодов, после чего он был госпитализирован.

Сейчас спортсмена перевезли в одну из столичных профильных больниц.

Помимо подмосковного клуба Черчесов-младший выступал за пермский «Амкар», московское «Динамо», калининградскую «Балтику» и новороссийский «Черноморец».

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