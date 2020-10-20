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Число ДТП с мотоциклистами в Москве сократилось на 15%

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В Москве по итогам девяти месяцев 2020 года число ДТП с мотоциклистами снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 20 октября сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Нескользкий тип: мотоциклисты просят сделать разметку менее опасной
Из-за нее происходит каждое четвертое неконтактное ДТП с байкерами

В авариях с мотоциклистами погибли 28 человек и еще 592 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с январем—сентябрем 2019 года количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 36%, раненых — на 15%.

В дептрансе отметили, что ежегодно количество ДТП увеличивается именно осенью. Мотоциклисты продолжают выезжать на дороги после закрытия мотосезона, и это становится все опаснее при осеннем похолодании.

23 июля сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, запрещающий мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе.

Он предполагает штраф в размере 3 тыс. рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем и 15 тыс. рублей — за опасное лавирование по междурядью.

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