Число ДТП с мотоциклистами в Москве сократилось на 15%

В Москве по итогам девяти месяцев 2020 года число ДТП с мотоциклистами снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 20 октября сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В авариях с мотоциклистами погибли 28 человек и еще 592 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с январем—сентябрем 2019 года количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 36%, раненых — на 15%.

В дептрансе отметили, что ежегодно количество ДТП увеличивается именно осенью. Мотоциклисты продолжают выезжать на дороги после закрытия мотосезона, и это становится все опаснее при осеннем похолодании.

23 июля сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, запрещающий мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе.

Он предполагает штраф в размере 3 тыс. рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем и 15 тыс. рублей — за опасное лавирование по междурядью.