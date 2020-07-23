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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование
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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за опасное лавирование

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner/ZB
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В Госдуме разработали законопроект, запрещающий мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Как рассказала «Известиям» автор документа депутат ГД Светлана Бессараб, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) направлен на обсуждение в правительство. Он предполагает штраф 3 тыс. рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем, и 15 тыс. — за опасное лавирование по междурядью.

«Необходимо защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. В ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автолюбителей, — пояснила Светлана Бессараб. — Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 м. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами».

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте ГИБДД, за последние пять лет зафиксировано 35,5 тыс. ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В результате погибло 3958 человек, еще более 38 тыс. получили ранения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полоса — препятствие: мотоциклистам хотят запретить лавировать в потоке

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